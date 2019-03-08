У Греції суд зняв звинувачення із затриманих українських моряків

Моряків затримали ще в січні 2018 року



Відзначається, що відповідне рішення суд прийняв у четвер, 7 березня. З екіпажу судна, затриманого у січні 2018 року, зняли всі звинувачення. Тоді українських моряків – капітана і старшого помічника Andromeda Олексія Слєпньова і Сергія Константинова – затримали за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів.

Як повідомляли тоді представники берегової охорони Греції, вантажне судно Andromeda перевозило в Лівії 410 тонн вибухових речовин і детонатори до них.

Капітан судна заперечив звинувачення і заявляв, що став жертвою шахрайства.

Українські моряки повернуться додому найближчим часом після вирішення всіх формальностей.