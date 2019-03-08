У Німеччині чоловік труїв колег отрутою

Чоловіка засудили до довічного ув’язнення



57-річний Клаус О., який працював на одному з заводів у місті Шлос-Хольте-Штукенброк, відчув себе “вченим” і спостерігав за тим, як отрута впливає на людей. Колега чоловіка побачив у своєму бутерброді білий порошок, сфотографував його і повідомив про це керівництву.

Згодом у приміщенні, де працівники заводу зберігають власні речі, були встановлені камери відеоспостереження, які зафіксували чоловіка.

Згодом у чоловіка провели обшуки в будинку. У його будинку знайшли ртуть, кадмій, марганець, свинець і ацетат свинцю, з яких людина виготовляв отрута.

Від дій чоловіка його колега знаходиться в комі без шансів на одужання. Ще двоє отримали важкі захворювання нирок. Чоловіка заарештували, а суд засудив його до довічного ув’язнення.