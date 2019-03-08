У Венесуелі почалися масштабні проблеми з електропостачанням

Столиця Венесуели і 20 регіонів залишилися без світла

За її даними, знеструмлено кілька ліній столичного метро, обслуговуючий Каракас аеропорт Майкетія також залишився без світла. Національна електрична компанія у своєму “Твіттері” назвала причиною того, що сталося саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої у Венесуелі і однією з найпотужніших у світі.

“Це частина електричної війни проти держави, – йдеться у повідомленні. – Ми працюємо над відновленням подачі [електрики]”.

Представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері пов’язані з нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж та підстанцій.