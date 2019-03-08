Манафорту оголосили вирок

Вирок Манафорту оголошений за фінансові махінації



Відзначається, що вирок оголошено за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

“Він тут не та-за чого-небудь, що пов’язано зі змовою з урядом Росії”, – заявив суддя Елліс.

У грудні 2018 року присяжні визнали Манафорта винним в ухиленні від сплати податків під час роботи в Україні.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом декількох місяців літа 2016 року. Він також тривалий час виступав радником “Партії Регіонів” в Україні. Манафорту виповнюється 70 років 1 квітня.