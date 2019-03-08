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Манафорту оголосили вирок

08.03.2019

Манафорту объявили приговорВирок Манафорту оголошений за фінансові махінації

Відзначається, що вирок оголошено за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

“Він тут не та-за чого-небудь, що пов’язано зі змовою з урядом Росії”, – заявив суддя Елліс.

У грудні 2018 року присяжні визнали Манафорта винним в ухиленні від сплати податків під час роботи в Україні.

Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом декількох місяців літа 2016 року. Він також тривалий час виступав радником “Партії Регіонів” в Україні. Манафорту виповнюється 70 років 1 квітня.

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