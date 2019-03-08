Порошенко зробив екстрене звернення

Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам повідомив, що розслідування “Наші гроші з Денисом Бігусом” про корупцію у сфері військових закупівель було оприлюднено, щоб “підірвати довіру” до армії, держави і оборонного комплексу.

“Зараз уряд разом з РНБОУ повинні почати процедуру підбору аудитора. Це повинно бути репутабельная міжнародна компанія з відповідним рівнем довіри. Крім аудиту, там повинна бути ревізія. І ревізію повинні проводити наші правоохоронні органи. І ревізію повинна проводити наша аудиторська служба, яка проаналізує контракти, яка буде мати доступ, в тому числі і секретних документів, яка буде мати можливість у разі знайдених порушень точно їх усунути і проінформувати про це товариство.”, – заявив Петро Порошенко.

Президент України зазначає, що розслідування журналістів не має “нічого нового”. “Всі відомості досліджувалися протягом місяців або навіть більше року. І перед пред’явленням підозри була зроблена спроба зробити скандал”, – зазначив Петро Порошенко.

“Чому це небезпечно? Адже мова йде про спробу підірвати довіру до армії, спробі підірвати довіру до держави і до оборонного комплексу”, – додав Президент.



За словами Президента України, розслідування махінацій, про які повідомили Наші гроші, українські правоохоронці ведуть вже більше року.

“Президент підкреслив, що прямо перед пред’явленням підозри, відразу ж після завершення відповідних експертиз, у даному разі податкових, стався витік інформації з правоохоронної системи”, – йдеться в повідомленні прес-служби Адміністрації Президента.