«В зубах принесуть»: Порошенко гарантував повернення коштів, вкрадених в «оборонці»

Збитки, завдані використанням корупційних схем в оборонній сфері, будуть повернуті до держбюджету. Про це заявив президент України Петро Порошенко. Про це йдеться на сайті глави держави.

В інтерв’ю українським телеканалам президент заявив, що не дозволить підірвати довіру до держави взагалі і української армії з оборонним комплексом зокрема. Кожен винний у збагаченні за рахунок розграбування ВСУ, відповість за законом.

«Вчора генпрокурор сказав, і я це підтверджую, щодо «Укроборонпрому» внесено до Єдиного реєстру кримінальних справ більше 480 кримінальних проваджень. І це не тільки одному підприємству, а за дуже великої кількості підприємств. І на сьогоднішній день це свідчить про особливої і пильної уваги до підприємств оборонної промисловості», — сказав Порошенко.

Він в черговий раз звернувся ГПУ, НАБУ, САП, Нацполиции, ДБР та СБУ з вимогою притягати винних до відповідальності.

«Якщо людина винна, вона повинна бути у в’язниці, хто б це не був. Якщо він не винен, у суспільства не повинно бути сумнівів в об’єктивності та неупередженості проведення розслідування компетентними правоохоронними органами», — додав він.

Не заперечуючи факт наявності в країні корупції, президент зауважив, що мова йде про здатності ефективно з нею боротися, обіцяючи, що гроші будуть повернуті.

«В зубах принесуть, якщо взяли з бюджету гроші», — сказав він.

Друге — буде відповідальність. Третє – перекриття можливих шляхів для корупції, гарантував глава держави.