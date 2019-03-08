У Греції виправдали моряків з України

Українців звинуватили у нелегальному перевезенні вибухівки.
У Греції суд міста Пірей зняв обвинувачення з українських моряків, які були затримані разом з судном Andromeda в минулому році. Про це повідомляє посольство України в Греції.
З екіпажу судна, затриманого у січні 2018 року, зняли всі звинувачення. Тоді українських моряків – капітана і старшого помічника Andromeda Олексія Слєпньова і Сергія Константинова – затримали за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів.
У берегової охорони Греції заявляли, що вантажне судно Andromeda перевозило в Лівії 410 тонн вибухових речовин і детонатори до них. Капітан судна заперечив звинувачення і заявляв, що став жертвою шахрайства.
Українські моряки повернуться додому найближчим часом після вирішення всіх формальностей.