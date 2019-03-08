В Африці повісять вчителя, до смерті побив учня

Вчитель звинуватив дитини в крадіжці сумки.
Вчителі в Танзанії засудили до смертної кари за те, що він так сильно побив учня, що той помер від отриманих травм.
Суддя Ламеко Млача заявив, що 51-річний Рестиус Мтазангира діяв зі злочинним наміром, коли неодноразово вдарив дитину тупим предметом в серпні минулого року.
Вчитель звинуватив 14-річного Спериуса Ерадиуса в крадіжці сумки іншої вчительки.
Тілесні покарання в школах Танзанії можна, однак на них існують певні обмеження.
Так, можна наносити не більше чотирьох ударів, і тільки в присутності директора. Покарання може здійснювати тільки директор або уповноважений ним учитель.
Кореспондент ВВС у Дар-ес-Саламі Абубакар Фама каже, що це рідкісне, гучне рішення, спрямоване на захист школярів в країні.
Новини про смерть хлопчика минулого року в початковій школі Кибет в місті Букоба по всій країні викликали обурення і заклики до здійснення правосуддя. Сім’я Ерадиуса відмовилася ховати його тіло, поки злочинця не заарештували.
У Танзанії дозволена смертна кара, але останню кару в країні провели ще в 1994 році.
Пан Мтазангира має право на апеляцію.
Іншу обвинуваченого, Гериет Джеральд – вчительку, викрадення сумки якій звинуватили вбитого учня – не визнали винним у скоєнні злочину.