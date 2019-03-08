Майже вся Венесуела залишилась без світла

Це частина електричної війни.



Національна електрична компанія Венесуели (Corpoelec) повідомила, що причиною перебоїв з подачею електрики стала диверсія на найбільшої гідроелектростанції країни “Ель-Гурі”. “Це частина електричної війни проти держави”,- заявили в компанії.

Глава Венесуели Ніколас Мадуро в четвер звинуватив “американський імперіалізм” у причетності до перебоїв з електропостачанням в країні. “Електрична війна, оголошена та очолювана американським імперіалізмом проти нашого народу, буде подолана”, – написав Мадуро в своєму Twitter.

Міністр енергетики Луїс Моп Домінгес пообіцяв, що проблеми з електрикою усунуть протягом трьох годин, однак його оптимізм виявився невиправданим. Тим часом мешканці кількох районів Каракаса в четвер ввечері вийшли на вулиці, вимагаючи від влади відновити електропостачання.

Аварії у сфері електроенергетики трапляються у Венесуелі все частіше. Влада традиційно бачать в них підступи імперіалізму. Однак представники національної Федерації працівників сфери електропостачання Венесуели неодноразово заявляли, що аварії в профільній сфері пов’язані із зносом обладнання та нестачею ресурсів для виконання профілактичного обслуговування мереж та підстанцій.

В останні місяці у Венесуелі загострилася політична криза. У країні проходять масові протести опозиції і зіткнення з поліцією. 23 січня спікер парламенту Хуан Гуайдо оголосив себе тимчасовим президентом. Його підтримали США, кілька держав Латинської Америки і більшість європейських країн.