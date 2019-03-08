В Іспанії 8 березня розпочалося з жіночого мітингу

Жінки голосно стукали в каструлі і сковорідки.



У ніч на Міжнародний жіночий день 8 березня кілька сотень жінок вийшли на центральну площу столиці Іспанії Мадрида, голосно стукаючи в каструлі і сковорідки.

Більшість учасників акції були одягнені в одяг фиолето-багряного квітів, які стали міжнародним символом боротьби за права жінок. Багато жінки несли плакати з написом “Сестра, я вірю в тебе”.

Таким чином іспанки закликали до більшої гендерної рівності та відстоювання жінками своїх прав. Більше мітингів та акції очікуються в Іспанії протягом всього 8 березня.

Сплеск активності феміністок пов’язаний із зростанням популярності нової вкрай правої партії Vox, яка, згідно з опитуваннями громадської думки, вперше отримає місця на парламентських виборах 28 квітня. Її керівництво відкрито закликає до скасування прийнятих в Іспанії законів про гендерне насильство.