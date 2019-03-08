Маска хочуть позбавити доступу до секретів Пентагону

Міністерство оборони США перевіряє Маска.



Приводом для перевірки Пентагоном голови SpaceX, став той факт, що він в прямому ефірі курив марихуану. Між тим Маск виключно високо висловився про російської ракетній техніці.

Міністерство оборони США розглядає питання про доцільність позбавлення глави компанії SpaceX Ілона Маска допуску до секретної інформації у зв’язку з тим, що той у прямому ефірі курив марихуану. Підставою для цього може стати незаконне вживання наркотичного засобу, повідомило в четвер, 7 березня, агентство Bloomberg з посиланням на співробітника Білого дому.

Маск відомий, в першу чергу, як глава компанії з виробництва електромобілів Tesla, але питання про його допуск до секретних відомостей пов’язаний з тим, що він очолює компанію з виробництва космічної техніки SpaceX, яка виконує замовлення адміністрації США і, зокрема, запускає в космос військові супутники, пояснив співрозмовник агентства. Для самої SpaceX перевірка Маска на предмет благонадійності не має наслідків, оскільки рутинним управлінням цієї компанії займаються інші люди, додав він.

У вересні 2018 року Ілон Маск наробив багато шуму, оскільки в ході видеоподкаста в прямому ефірі курив марихуану і врешті дозволив собі ще й ковток віскі. Незадовго до цього 47-річний мільярдер в емоційному інтерв’ю газеті The New York Times визнав наявність у нього проблем зі здоров’ям і сказав, що іноді приймає снодійне.

У своєму мікроблозі в Twitter Ілон Маск 7 березня виключно високо відгукнувся про російської ракетній техніці. “Росія володіє відмінною ракетною технікою та найкращими з наявних зараз двигунів. Версія їх нової ракети-носія “Ангара” багаторазового використання була б чудова”, – написав він.