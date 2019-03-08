Дочка колишнього президента Узбекистану звинуватили в рекордному хабарі

Суд відбувся в США.



Дочка колишнього президента Узбекистану Гульнару Карімову і колишнього генерального директора узбецької дочірньої компанії МТС ТОВ Уздунробіта Бехзода Ахмедова звинуватили в США у відмиванні грошей і отриманні хабара у 865 мільйонів доларів. Про це в четвер, 7 березня, повідомила прокуратура Південного округу Нью-Йорка.

Відзначається, що кримінальну справу порушено “за найбільшим в історії закону про іноземних корупційних практиках нагоди”.

За словами помічника генпрокурора, дочка екс-президента Узбекистану звинувачується у використанні свого службового становища для вимагання та отримання хабарів на суму понад 865 мільйонів доларів від трьох публічних телекомунікаційних компаній і подальшому відмиванні цих хабарів через фінансову систему США.

Крім МТС у тексті також повідомляється про вимагання у Vimpelcom LTD (Білайн − ред.) і Telia Company AB (Telia).

За версією слідства, в корупційній схемі оператори зв’язку передали сотні мільйонів доларів структурам, пов’язаним з Карімової, в обмін на право входу на ринок Узбекистану, на отримання частот і на інші операції в країні.

Російський мобільний оператор МТС уклав угоду з комісією з цінних паперів і бірж США та американським мін’юстом, в рамках якого виплатить сумарно 850 мільйонів доларів США.