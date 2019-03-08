У США винесли вирок Манафорту

Екс-радник Януковича засуджений до в’язниці.



Колишній керівник передвиборного штабу Дональда Трампа і екс-радник Віктора Януковича Пол Манафорт засуджений до 47 місяців тюремного ув’язнення.

Відповідне рішення ухвалив суддя у четвер, 7 березня.

69-річний Манафорт отримав майже 4 роки в’язниці за шахрайство з банками та урядом, а також за несплату податків на мільйони доларів доходів, отриманих від роботи політтехнологом з українськими політиками, в першу чергу – з оточення екс-президента Януковича.

Наступного тижня Манафорт отримає другий вирок від іншого федерального судді за два злочини, в яких він визнав себе винним у минулому році – в змові і тиску на свідків.

Нагадаємо, спецпрокурор США Роберт Мюллер рекомендував 19-24 років ув’язнення для Пола Манафорта. Також повідомлялося, що йому доведеться заплатити більше 24 мільйонів доларів реституції.