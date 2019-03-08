Сильвіо Берлусконі запідозрили у підкупі суддів

У Римі відкрили розслідування.



Прокуратура Риму початку розслідування можливої причетності екс-глави італійського уряду Сильвіо Берлусконі до впливу на одне з рішень Державної ради Італії.

За його даними, Берлусконі міг вплинути на рішення Державної ради про скасування судового рішення про обов’язкову передачу 9,99% акцій банку Madilanum в центральний банк Італії. Прокуратура Риму передбачає, що екс-прем’єр міг підкупити суддів, які винесли рішення. Як зазначає агентство, вартість акцій при передачі складала близько 1 млрд євро.

У жовтні 2012 року Берлусконі був визнаний винним у створенні “тіньових фондів” при купівлі прав на демонстрацію американських фільмів по каналах Mediaset, а також в ухиленні від податків, за що отримав покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі, звільнених за амністією до одного року, і заборона на участь у державній діяльності. Після чого, суд в Італії дозволив Берлусконі знову балотуватися на державні посади.