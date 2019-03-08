Мураєв зрадив свої ідеали за суму в 10 млн доларів, – блогер

Народний депутат і лідер партії «Наші» Євген Мураєв, знявшись з президентських виборів, в черговий раз зрадив свої переконання, возз’єднавшись з регіоналами, яких раніше «кинув». Таку думку висловив блогер Віктор Опанасенко на своїй сторінці в Facebook.

«Ось так новина – Євген Мураєв (так-так, той самий, що восени кинув своїх соратників і на гроші банковій створив партію «Наші») здійснив черговий політичний кульбіт – знявся з виборів президента! Але найцікавіше навіть не це, а те, на чию користь саме він знявся. На користь представника «Опозиційного блоку» Олександра Вілкула! І саме цим він яскраво продемонстрував свою здатність перевзуватися в стрибку, а якщо по-простому – міняти свої переконання на догоду кон’юнктурі», – зазначив Опанасенко.

Він також нагадав коротко історію питання: як Мураєв раніше зраджував своїм принципам і зраджував соратників.

«Мураєв був вперше обраний народним депутатом в 2012 році, і йшов він до Ради як мажоритарник від Партії регіонів. Однак після Революції Гідності Євген, скажімо так, трохи злякався і як можна швидше відхрестився від ПР, заявивши, що їх зустріч була випадковою, він не хоче мати з ними нічого спільного, знати їх не знає. Мовляв, вони всі нехороші люди і редиски, а він – білий і пухнастий. Мало того – щоб довести свою лояльність до нової влади, Мураєв, як з’ясувалося пізніше, ще й активно стукав на колишніх соратників, зливаючи інформацію про них в органи. Втім, це був лише початок хибного шляху колишнього регіонала. Потім було ще одне зрада, вже в новій партії, чергові стукацтва, спроби продати себе «і вашим і нашим», – написав блогер.

На його думку, завдяки своїм «кульбітів» Євген Мураєв однозначно заслужив звання «головний зрадник України».

«І ось тепер, як кажуть, за досить значну суму, Мураєв в черговий раз змінив свої переконання і повернувся до «витоків». Причому, виходить, що він «ліг у ліжко» з зовсім вже махровими «рыгами» – тими самими, на яких він так активно гнав всього кілька років тому. Бачив якось рейтинг «ТОП зрадників України», де Мураєв був, здається, на другій позиції. Знаєте – не згоден з авторами. Він на 100% заслуговує першого місця!» – уклав Віктор Опанасенко.