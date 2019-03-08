У США помер найстаріший член Конгресу

Точна причина смерті не називається.



У США помер найстаріший член Палати представників Конгресу США Ральф Хол.

95-річний Хол помер у своєму будинку в Рокволле, штат Техас.

Якими-небудь серйозними захворюваннями екс-конгресмен не страждав, точна причина смерті не називається. Сам Хол рецептом свого довголіття називав захоплення бігом підтюпцем.

Ральф Хол служив пілотом під час Другої світової війни, а потім суддею в своєму рідному Рокволле (1950-1962 рр.). У 1980 році він став представляти штат Техас в Палаті представників Конгресу США.

Він відслужив в Конгресі 12 строків як демократа, але в січні 2004 року оголосив, що переходить в Республіканську партію за ініціативою свого друга, тодішнього президента США Джорджа Буша-молодшого.

У віці 91 року він покинув політику, програвши вибори своєму більш молодому однопартійцю Джону Рэтклиффу.