За місяць зростання цін сповільнилося вдвічі – Держстат

У лютому інфляція скоротилася до 0,5% порівняно з 1% місяцем раніше. Річна інфляція прогнозується на рівні 6,3%.

У лютому споживчі ціни в Україні зросли на 0,5%. Про це свідчать дані Держслужби статистики.

За даними відомства, з початку року ціни в Україні зросли на 1,5%. У річному вимірі (до лютого 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

У січні місячна інфляція становила 1%, річна – 9,2%.

Так, продукти за лютий подорожчали на 0,9%, овочі – на 6,6%, фрукти – на 3,6%, яйця подешевшали на 3,6%.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,2%, одяг і взуття – знизилися на 3,5%. Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива подорожчали на 0,5%.

Предмети домашнього вжитку, побутова техніка подорожчали на 0,1%, охорону здоров’я – на 0,6%, транспорт подешевшав на 0,1% (у тому числі паливо – на 2,0%), зв’язок подорожчала на 1,5%, відпочинок і культура – на 0,8%, освіту – на 0,4%, ресторани і готелі – на 00,7%.