У Парижі таксиста з ножем напав на футбольного вболівальника

Вболівальники дуже бурхливо святкували.



Вболівальник “Манчестер Юнайтед” отримав ножове поранення після матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів проти “Парі Сен-Жермен” (3:1), який відбувся в середу в Парижі.

Фанат сів у таксі із трьома друзями і по ходу руху у пасажирів виник конфлікт з водієм, уточнює видання.

Таксистові не сподобалося, що вболівальники дуже бурхливо святкували вихід “червоних дияволів” в наступний раунд турніру. Він зупинився і спробував висадити пасажирів, після чого почав погрожувати ножем пасажирці.

За дівчину заступився один з чоловіків, який отримав від таксиста удар ножем в груди. Чоловік був відразу госпіталізований в клініку, де він переніс операцію з видалення крові з легень. Поліції поки що не вдалося знайти правопорушника.