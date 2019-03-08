У Китаї зафіксували рекордне падіння експорту

Експорт з Китаю знизився на 20,7%



У лютому 2019 року спостерігався рекордний за останні три роки спад китайського експорту.

За офіційними даними, експорт з Китаю знизився на 20,7% у порівнянні з торішніми показниками. Цьому посприяла торгова війна з США.

Показники імпорту знизилися на 5,2%.

Видання нагадує, що економісти прогнозували падіння китайського експорту лише на 4,8%.

Джуліан Еванс-Прітчард, головний експерт з економіки Китаю в Capital Economics назвав ці показники «песимістичними».

«Мита негативно позначаються на поставках до США», – додав економіст.

Нагадаємо, в 2018 році адміністрація Дональда Трампа, опирається проникненню китайських товарів на ринок США, ввела ряд досить чутливих для Пекіна мит, анонсувавши їх збільшення на початку 2019 року. Голова КНР Сі Цзіньпін у боргу не залишився, і ввів проти США у відповідь – взаємні мита досягли суми понад $100 млрд.

На саміті G20 в Аргентині Трамп і Сі досягли тимчасового “перемир’я” в розташовувався торговому протистоянні. Лідери двох країн домовилися протягом трьох місяців не накладати нових торгових обмежень і постаратися досягти нового двосторонньої торговельної угоди.

Втім протистояння триває на локальному рівні: США і їх союзники лобіюють різноманітні заборони на продукцію китайських технологічних гігантів (ZTE, Нuawei), звинувачуючи їх у шпигунської активності і крадіжці державних секретів.