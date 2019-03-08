Жорстоке вбивство українки в Єгипті: як покарають винного

В Єгипті винесуть вирок місцевому жителю, який жорстоко вбив у місті Хургада громадянку України. 29-річна Марина була смертельно поранена в лютому 2018 року, коли в її квартиру забрався грабіжник.

Злочинець був знайдений — ним виявився 33-річний місцевий житель на ім’я Омар. Після арешту він зізнався у злочині. Вбивця визнаний винним і засуджений до смертної кари. Тепер перед приведенням у виконання смертного вироку вердикт повинен бути схвалений муфтієм Єгипту. Остаточне рішення буде озвучено 4 травня 2019 року, повідомляє Egypt Independent.

29-річна Марина Адиклана (Іваненко) народилася в Ніжині Чернігівської області. В Єгипті українка працювала адміністратором в одному з готелів міста Сафага. Разом з чоловіком Марина жила в квартирі на вулиці Шератон в центрі Хургади.

В трагічний день 21 лютого 2018 року Марина раніше повернулася з роботи і застала у квартирі злодія. Той накинувся на дівчину з ножем і завдав кілька смертельних поранень. З собою вбивця забрав телефон жертви і кілька банківських карток. Після того, як злочинця вирахували, в його будинку виявили закривавлений одяг. Крім того, опираючись жертва залишила подряпини на обличчі і тілі вбивці, і ці сліди також не залишилися непоміченими поліцією.