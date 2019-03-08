Німці виступили за визнання державним святом 8 березня

Свято вже ввели в Берліні.



Більше половини німців виступають за те, щоб за прикладом Берліна оголосити Міжнародний жіночий день 8 березня державним святом. Про це свідчать оприлюднені в п’ятницю, 8 березня, результати опитування, проведеного соціологічним інститутом YouGov на замовлення медіагрупи Redaktionsnetzwerks Deutschland.

Згідно з цими результатами, 54 відсотки респондентів хотіли б, щоб решта Німеччина послідувала прикладу Берліна, 34 відсотки виступають проти цього. У столиці ФРН 8 березня в нинішньому році вперше оголошено неробочим днем. У результаті федеральний уряд з його міністерствами фактично “закриті”. Вся інша Німеччина сьогодні працює. Це – безпрецедентний випадок в історії країни.

На другу половину дня 8 маарта в центрі Берліна запланована демонстрація за рівноправність жінок. Очікується, що в ній візьмуть участь близько 10 тисяч осіб.

“Як ніяка інша дата, 8 березня символізує довгий шлях до рівноправності статей. Для політики і суспільства це означає, що потрібно продовжувати боротьбу за рівноправність жінок. У цій сфері вже багато досягнуто, однак залишається ще багато невідкладних завдань”, – заявив правлячий бургомістр Берліна Міхаель Мюллер (Michael Müller).

Голова Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэер (Annegret Kramp-Karrenbauer) у статті для газети Passauer Neue Presse, опублікованій 8 березня, назвала “ганебної” частку жінок у лавах її партії. Вона висловила думку, що ХДС виграє вибори і залишиться народною партією лише в тому разі, якщо від неї будуть балотуватися “сильні жінки з їхніми ідеями і правдою життя”.