У Латвії повідомили про 60 жертв грипу

Найвища захворюваність реєструється серед дітей.



З початку сезону грипу в Латвії померла 61 людина, в тому числі на минулого тижня від ускладнень інфекції помер 20-річний пацієнт. Про це свідчать дані Центру контролю і профілактики захворювань.

“З початку сезону грипу в Латвії померла 61 людина, в тому числі на минулого тижня від ускладнень інфекції помер 20-річний пацієнт. Майже у всіх померлих від грипу були хронічні захворювання, у тому числі багато не були вакциновані від інфекції”, – йдеться в повідомленні.

Також, минулого тижня в Латвії захворюваність на грип продовжила падати і склала 128,8 випадку на 100 000 населення, що на 41% менше, ніж тижнем раніше.

“Найвища захворюваність на грип раніше реєструється серед дітей віком від 4 до 14 років – 212,1 випадків на 100 000 чоловік, а також у віці до 4 років – 175,4 випадків на 100 000 чоловік. Епідемія грипу в Латвії була оголошена 15 січня “, – наголошується в повідомленні.