Манафорта відправили за ґрати: став відомий термін ув’язнення екс-глави передвиборного штабу Трампа

Федеральний суд США оголосив вирок колишньому голові виборчого штабу Дональда Трампа Полу Манафорту, засудивши його до 47 місяців ув’язнення.

Відзначається, що вирок оголошено за ухилення від сплати податків та банківські махінації. Головуючий суддя чітко заявив, що вирок Манафорту не пов’язаний з розслідуванням спеціального прокурора США Мюллера щодо російського втручання в американські вибори.

«Він тут не з-за чого-небудь, що пов’язано зі змовою з урядом Росії», — заявив суддя Елліс.

Нагадаємо, що Манафорт очолював виборчу кампанію Дональда Трампа протягом декількох місяців літа 2016 року. Він також тривалий час виступав радником «Партії Регіонів» в Україні. Манафорту виповнюється 70 років 1 квітня. У грудні 2018 року присяжні визнали Манафорта винним в ухиленні від сплати податків під час роботи в Україні. Також за Манафорту ведеться розслідування щодо втручання росії у вибори президента США в 2016 році. В рамках цього розслідування спецпрокурор Роберт Мюллер, попросив суд врахувати тяжкість злочинів Пола Манафорта під час оголошення йому вироку. Мюллер рекомендував від 19 до 24 років ув’язнення.