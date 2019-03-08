У Польщі з’явилася 13-я пенсія

Виплата обійдеться казні майже в три мільярди.



Міністр у справах сім’ї, праці і соціальної політики Польщі Ельжбета Рафальська заявила, що законопроект про разовому грошовому посібнику для пенсіонерів спрямований на консультації з громадськістю.

Передбачається, що допомогу отримають 9 мільйонів 720 тисяч осіб – кожен по 1100 злотих (близько 255 євро) брутто, тобто без вирахування податків, що відповідає однієї мінімальної пенсії.

Виплата одноразової допомоги для пенсіонерів обійде скарбниці в 10 мільярдів 700 мільйонів злотих (близько 2 млрд 490 млн євро).

«13-я пенсія» буде виплачена пенсіонерам без додаткових формальностей, запевнив прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький: «Таким чином ми віддаємо данину поваги пенсіонерам, які дуже важко працювали протягом усього життя».

«13-я пенсія» повинна бути виплачена у травні. Це один з пунктів «П’ятірки «Права і справедливості» – пропозицій для громадян правлячої партії, оприлюднених під час з’їзду в кінці лютого.