У Латвії створять багатонаціональний штаб НАТО

Данія, Латвія і Естонія відкривають нову базу.



Реагуючи на анексію Росією Криму і конфлікт на Донбасі, НАТО реформує структуру своїх органів військового управління так, щоб вона відповідала актуальним викликам. Для посилення свого східного флангу альянсу вже розмістив у Польщі та країнах Балтії чотири батальйони на ротаційній основі.

Тим не менше ці країни, судячи з усього, не відчувають себе в безпеці і докладають зусиль для подальшого зміцнення своєї оборони. Зокрема, у п’ятницю, 8 березня, біля селища Адажи під Ригою буде відкрито штаб-квартира багатонаціонального підрозділу північ (Headquarters Multinational North Division), повідомили в прес-службі міноборони Латвії. Створюють її спільно Данія, Латвія і Естонія. В ініціативі беруть участь також Великобританія, Канада і Литва.

Поки поза структури НАТО

Плутанину викликали повідомлення ряду ЗМІ про те, що в Адажи з’явиться штаб-квартира НАТО. Однак в структуру альянсу вона поки не входить. Джерело в НАТО пояснює: для того, щоб яка-небудь штаб-квартира стала частиною структури органів військового управління НАТО, рішення повинні прийняти всі держави-члени альянсу на рівні міністрів.

Поки такого рішення немає, хоча в документах НАТО штаб-квартира в Адажи згадується. Мова йде про декларації брюссельського саміту альянсу від 2018 року. В ній глави держав і урядів привітали пропозицію Данії, Естонії і Латвії “посилити командування і управління в Балтійському регіоні шляхом створення штаб-квартири багатонаціонального підрозділу, яка б доповнила (існуючі структури. – Ред.)”.

Найближча можливість розглянути внесення штаб-квартири в Адажи в структуру НАТО випаде на засіданні міністрів оборони країн-членів альянсу, який пройде в червні. Якщо на ньому буде прийнято позитивне рішення, то штаб-квартира зможе отримувати фінансування з бюджету НАТО. Крім того, сили НАТО зможуть використовувати її для проведення своїх операцій.

Чим буде займатися штаб-квартира

Командування силами НАТО в Польщі, Словаччині, Угорщині і трьох країнах Балтії здійснює штаб-квартира багатонаціонального корпусу в Щецині. Їй підпорядкована ще одна штаб-квартира на території Польщі – багатонаціонального підрозділу “Північно-Схід” в Ельблонзі. Вона, зокрема, координує підготовку чотирьох батальйонів НАТО, розміщених на ротаційній основі на східному фланзі альянсу. Якщо міністри оборони вирішать включити штаб-квартиру в Адажи в структуру НАТО, то вона буде підкорятися командуванню в Щецині і буде виконувати роль, аналогічну штаб-квартирі в Ельблонзі, але на території країн Балтії.

Згідно з задумом Данії, Латвії та Естонії, штаб-квартира буде відповідати за оборонне планування НАТО в Балтійському регіоні, а також за планування і проведення там навчань, заявили в Міноборони в Ризі. А також додали, що штаб-квартира буде здійснювати спільне командування батальйонами НАТО, розміщеними в країнах Балтії на ротаційній основі, а також іншими підрозділами альянсу на їх території.

Рига для штаб-квартири надає інфраструктуру військової бази Адажи, а також частину персоналу. При цьому в прес-службі Міноборони поки не змогли назвати чисельність персоналу. Для порівняння, у штаб-квартирі в Щецині персонал становить 445 осіб. Оскільки штаб в Адажи буде рівнем нижче, то співробітників там, очевидно, буде менше. У штаб-квартирі в Ельблонзі (за рівнем такий же, як і в Адажи) повідомили, що там працюють 280 осіб.

“Ключовою” елемент посилення оборони

Експерт брюссельського аналітичного центру Friends of Europe Джеймі Ши назвав такі регіональні штаб-квартири “ключовим елементом нової командної структури НАТО. За його словами, вони дозволяють краще збирати розвідувальну інформацію і володіти обстановкою в регіоні.

“Крім того, одна з найважливіших завдань – інтегрувати підкріплення, які альянсу може знадобитися швидко перекидати в Східну Європу для посилення батальйонів, розміщених в Польщі та країнах Балтії, а також інтегрувати національні сили з багатонаціональними підрозділами НАТО”, – зазначає Ши, який обіймав раніше посаду заступника помічника генсека альянсу. І підсумовує, що нова штаб-квартира може стати “великим кроком” посилення колективної оборони НАТО та можливості стримування в Балтійському регіоні.