У МЗС ФРН повідомили про запобігання спроби арешту Гуайдо

Присутність іноземних дипломатів допомогло запобігти арешт лідера венесуельської опозиції Хуана Гуаидо. Як повідомляє Associated Press з посиланням на главу МЗС Німеччини Хайко Маасу, події відбулися в понеділок, 4 березня. В цей день Гуайдо повернувся до Венесуели після поїздки по декількох латиноамериканським країнам.

Так, нагадує РБК, спочатку політик відвідав Колумбію, потім — Бразилію і Парагвай.

Сам Гуайдо також повідомляв, що йому та членам його сім’ї надходять погрози, в тому числі погрози арешту.

Мас уточнив, що особисто попросив посла Німеччини в Венесуелі Даніеля Кринера приєднатися до послам інших країн в аеропорту Каракаса в понеділок. За його словами, раніше надійшла інформація про нібито плановане там арешт Гуайдо. Маас припустив, що саме присутність різних послів допомогло запобігти арешт.

Нагадаємо, що Німеччина, як і США і ряд європейських і латиноамериканських країн, що визнали Гуайдо, який оголосив себе «тимчасовим президентом Венесуели». Чинний президент країни Ніколас Мадуро охарактеризував події як спробу державного перевороту, за якою стоять США.