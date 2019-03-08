National Interest: Індія повинна викласти Китаю хороший урок

Безсумнівно, Китай – один Пакистану і давній противник Індії – уважно стежив за ситуацією і оцінював військовий потенціал Індії

Артилерія по обидві сторони від лінії зіткнення в спірному штаті Джамму і Кашмір ще не змовкла. Обстріл почалися минулого тижня після взаємних авіаударів ВПС Індії і Пакистану. На щастя, подальшої ескалації не сталося, пишуть Суміт Гангулі і Раджан Менон у статті для видання The National Interest.

Протистояння між Індією і Пакистаном було спровоковано терористичною атакою на індійський військовий конвой, яка відбулася 14 лютого в Пулваме — окрузі штату Джаму і Кашмір. У відповідь Індія завдала авіаудару по території пакистанської провінції Хайбер-Пахтунхва, де був розташований табір терористичного угрупування, що вчинило напад в Пулваме. На наступний день ВПС Пакистану завдали удару у відповідь по території підконтрольного Індії Кашміру. Індія підняла в повітря свої перехоплювачі. В результаті повітряного бою були збиті два літаки: пакистанський F-16 і індійський Міг-21. Катапультировавшийся індійський пілот приземлився на пакистанській території, після чого був затриманий пакистанськими військовими.

Через кілька днів індійського пілота звільнили. Пакистан прийняв дуже мудре рішення, оскільки тривале утримання під вартою індійського офіцера могло б змусить прем’єр-міністра Нарендру Моді підвищити ставки і загострити конфронтацію. Всупереч усім побоюванням, сторони виявили обережність, тому що добре розуміють, що ескалація може вийти з-під контролю і призвести до катастрофічних наслідків. Подібно до Великобританії, Китаю, Франції, Росії та США, Індія і Пакистан розуміють нещадну логіку ядерного стримування.

Конфронтація виявила ряд недоліків у збройних силах обох країн. Індійські винищувачі-бомбардувальники проникли на 80 кілометрів в глибину пакистанської території, що свідчить про слабку протиповітряної оборони Пакистану. Що стосується Індії, то вона показала слабкі сторони своїх ВПС, піднявши в повітря Міг-21 для боротьби з літаками F-16.

Так, індійські Міг-21 пройшли глибоку модернізацію і тепер мало чим нагадують оригінальну версію радянського Міг-21, прийнятого на озброєння в 1959 році. Враховуючи низький рівень безпеки Міг-21, існувала висока ймовірність того, що індійський пілот міг загинути в ході повітряного бою. Якщо б індійський пілот загинув, то контролювати криза стало б набагато складніше. У Індії є більш досконалі та сучасні літаки, проте вона все ж вирішила задіяти Міг-21. Ядерне стримування змогло б запобігти катастрофі, навіть якщо б індійський пілот загинув, але Індія пішла на непотрібний ризик, який міг привести до нарощування конфронтації.

Безсумнівно, Китай — один Пакистану і давній противник Індії — уважно стежив за ситуацією і оцінював військовий потенціал Індії. При цьому, до розчарування Пакистану, Китай закликав обидві сторони проявили стриманість. Навіть після 21 раунду двосторонніх переговорів конфлікт між Індією і Китаєм залишився невирішеним.

Влітку 2017 року в районі плато Доклам, розташованого на кордоні Бутану, Китаю та індійського штату Сіккім, відбулося загострення територіальної суперечки між Індією і Китаєм. Загострення спровокувала спроба Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) прокласти дорогу через спірну територію в Докламе. Бутан, раніше підписав пакт про безпеку з Індією, звернувся за допомогою в Нью-Делі. Індія розгорнула свій військовий контингент, щоб заблокувати будівництво дороги. Дане рішення було зумовлено усвідомленням того, що ця китайська дорога потенційно могла загрожувати розривом наземних зв’язків Індії з її північно-східними штатами в разі війни.

Після декількох тижнів протистояння криза в Докламе вдалося врегулювати. Обидві сторони вивели свої сили з регіону. Тим не менш КНР не відмовилася від своїх територіальних претензій. В очікуванні чергової кризи індійські військові вжили заходи для зміцнення безпеки в регіоні, розмістивши винищувачі, у тому числі Су-30, на нових аеродромах і направивши в район механізовані сили. Тим не менш Індії все ще не вистачає коштів для стримування КНР в разі чергової кризи. Зі свого боку КНР вже більше десяти років удосконалює свій військовий потенціал вздовж кордону з Індією.

Керівництво Китаю уважно стежило за останніми військовими діями Індії. Важливе питання полягає в тому, як змінилося ставлення КНР до військової могутності Індії після того, як Пакистан збив індійський Міг-21, оскільки це могло б вплинути на ситуацію вздовж китайсько-індійського кордону. Для Індії це важливо: Китай, а не Пакистан, залишається самим грізним ворогом.

Криза в Пулваме показав, що Індія повинна зміцнити свої розвідувальні та оборонні можливості. Без відповідних інвестицій у будівництво прикордонних загороджень, оснащених усіма необхідними датчиками, Індія ризикує зіткнутися з подальшими атаками з боку пакистанських терористів. Поряд з військовими заходами Індія також повинна знайти спосіб знизити політичне невдоволення серед мешканців Кашміру.

Китай отримує безкоштовні уроки з кожного військового зіткнення між Індією і Пакистаном. Для Індії дуже важливо, щоб Китай отримував правильні уроки, оскільки в іншому випадку може виникнути основа для іншого, більш небезпечного кризи, ніж криза в Кашмірі.