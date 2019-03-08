Чи зможе Кремль заробити на крах Венесуели

Росія різко збільшила поставки нафти в США в лютому. Як повідомляє інвестбанк Caracas Capital, в останній тиждень лютого постачання російських нафти і нафтопродуктів в США зросли до максимуму з 2011 року.

Так, з 23 лютого по 1 березня як мінімум дев’ять танкерів доставили 3,19 млн. бар. нафти і нафтопродуктів російського походження в порти США. Як пишуть аналітики банку, це наслідок «адаптації ринків США до втрати венесуельської нафти», на постачання якої американські власті наклали ембарго.

3,19 млн. бар. — «це найбільші обсяги з Росії, які ми бачимо з 2011 року», написав керуючий партнер Caracas Capital Расс Дэллен. «За іронією, росіяни отримують вигоду з краху Венесуели: одна ворожа подсанкционная країна замінює іншу ворожу подсанкционную країну в постачанні Сполученим Штатам», — пише він.

До цього імпорт російських нафти і нафтопродуктів в США становив приблизно 1,8 млн. бар. в тиждень, що складало 2,8% від загального імпорту. Більшу частину «випали» венесуельських обсягів замінили поставки з Мексики і Саудівської Аравії.

Взагалі-то американські власті дали своїм компаніям перехідний період до 28 квітня, під час якого вони можуть продовжувати закуповувати нафту у Венесуелі. Але так як всі платежі повинні направлятися на банківський рахунок в США, кошти на якому блокуються, у венесуельських компаній, природно, немає інтересу до продовження поставок. Замість цього вони намагаються нарощувати експорт в Індію та ЄС.

У той же час, Росія почав постачати нафтопродукти самій Венесуелі. Як пише Bloomberg, «Роснефть» вперше з моменту введення санкцій проти венесуельської держкомпанії PDVSA в кінці січня відправила партії важкого лигроина до Венесуели. Він необхідний для розведення в’язкої венесуельської нафти, щоб вона могла переміщатися по трубопроводах на узбережжі для експорту.

Здавалося б, Росія може скористатися ситуацією і наростити експорт в США і інші країни, замінивши випали обсяги. Однак, як вважає директор Фонду національної енергетичної безпеки Костянтин Симонов, така вигода майже нічого не значить у порівнянні з втратами, що «Роснефть» і Росія в цілому можуть понести за ситуації у Венесуелі. Тільки в грудні 2018 року були підписані контракти, що гарантують інвестиції в розмірі понад п’ять мільярдів доларів, це не рахуючи кредитів і вкладень попередніх років. Крім того, «Роснефть» протягом кілька років активно вкладалася і давала кредити цій країні. Тому витісняти її з ринку зовсім не в інтересах Москви.

— Наївно думати, що наша нафтова галузь в цілому виграє від кризи у Венесуелі, — говорить Костянтин Симонов. — Чому? Та тому, що компанія «Роснефть» надто багато грошей вклала в цю країну. Тільки офіційно в звітності компанії вказано, що їй повинні 2,7 мільярда доларів. Але ми ж розуміємо, що насправді з урахуванням інвестицій та інших вкладень заборгованість набагато більше. Якщо Венесуела буде завалюватися, вона не зможе віддати ці гроші.

Можна, звичайно, розглядати все поверхово. У Венесуели до початку цієї кризи була видобуток на рівні 2,2 мільйона барелів на добу, потім він впав на мільйон з гаком, нещодавно були новини, що вони втратили ще 300-400 тисяч бар./сут. експорту. Якщо ви думаєте, що ми заместим ці 300-400 тисяч і отримаємо від цього гроші, це дуже недалекоглядний підхід.

«СП»: — Чому?

— Так, якісь ніші можуть для нас відкритися. Але в реальності виникає відчуття, що проблеми Венесуели — це тепер наші проблеми. Коли людина повинна банку 10 рублів, це проблеми людини, а от коли він винен банку 10 мільйонів — це вже проблеми банку. Те, що Венесуела повинна нам кілька мільярдів доларів — це вже наші проблеми. Треба було думати раніше, перш ніж вкладати в цю політично проблемну і ризиковану країну.

Тому ситуація зовсім не сприятлива для нас. Так, в моменті можливості відкриваються. Постачання з Венесуели неможливі, і ми можемо надсилати свої танкери в США. Але цифри, які зараз називають, просто смішні. З 23 лютого по 1 березня ми відправили туди три мільйони барелів. Так Росія в день видобуває 11 мільйонів. А добове споживання США, за деякими оцінками, становить 19 мільйонів барелів. Ось яку частку ринку ми там зайняли. Тому коли хтось у США волає, що росіяни продають їм свою нафту, це просто політичні заяви.

Ну, ми поставимо невелику частку добового споживання США і щось на цьому заробимо. Але ті 2,7 мільярдів, які Венесуела офіційно повинна «Роснєфті» (а сумарний борг Каракаса, враховуючи борги за постачання зброї, продовольства і так далі, оцінюється в 17 мільярдів доларів), це не компенсує.

Подивіться, що відбувається. Минулого тижня компанія PDVSA перенесла свій європейський офіс з Лісабона до Москви. Значить, вони продовжують торгувати нафтою і намагаються її прилаштувати в інші країни, Китай, ще кудись. Тобто ми самі допомагаємо продавати венесуельську нафту, куди вийде, розраховуючи, що потім якісь гроші нам повернуться в рамках погашення боргів.

Тому у нас зовсім інша стратегія. Ми не намагаємося добити Венесуели і цю нафту замінити власної. Хоча якщо б ми не вкладали такі гроші в цю країну, можна було б вчинити саме так. Ми могли б зайняти цю нішу. Але оскільки вони повинні нам багато грошей, ситуація зовсім інша. Ми змушені діставати їх будь-яким чином з цього бруду.

— Дружба дружбою, а гроші нарізно, — коментує експерт-аналітик ГК «Фінам» Олексій Калачов. — Російські компанії, в тому числі «Роснефть», яка підтримувала Венесуели, скористалися ситуацією і наростили поставки в США. Власне, їй гріх не скористатися, коли на ринку з’являються такі можливості, це нормальне ринкове поведінку. Крім США важка венесуельська нафта постачається до Індії. У цій країні у «Роснефти» теж є інтереси, відповідно, тут теж ми зможемо заповнити цей дефіцит.

«СП»: — Чому США купують нашу нафту, як же санкції?

— Санкції США на торгівлю російською нафтою не поширюються. Нафтове ембарго Вашингтон ввів тільки проти Ірану і Венесуели. Проти нашої нафтової галузі санкції введені обмеження на фінансування і передачу технологій, але не на торгівлю.

«СП»: — чи Може «Роснефть» поставками компенсувати втрати за венесуельського кризи?

— В принципі, з постачання венесуельської нафти є велика передоплата. Виходить, гроші «Роснефтью» заплачені, а отримати сировину в повному обсязі не виходить. Заміщенням цих поставок наша компанія намагається покрити частину недоотриманих доходів.

З іншого боку, зрозуміло, що режим Мадуро абсолютно нестійкий і, на мою думку, приречений. Більш того, його збереження підвищує ризики того, що ці гроші ніколи не повернуться. Таким режимам завжди потрібно ще і ще, а віддачі від них не буває, тому що вони дуже неефективні. У нас побоюються зміни влади, на яку Росію не зможе впливати. Але з економічної точки зору це як раз не програшний варіант, так як шанси на те, що новий уряд поверне борги набагато вище, ніж отримати їх від друзів, яким їх періодично доводиться просто списувати.

Тобто це політична втрата, але економічно більш перспективний варіант. Інша справа, що період двовладдя у Венесуелі дійсно створює певні можливості. Величезні венесуельські запаси нафти фактично виключені з ринку, і це розширює можливості наших нафтових компаній по постачанню. Зокрема, зростання поставок у США — один з результатів цієї невизначеності, який економічно нам на руку.