Держдеп назвав терміни ядерного роззброєння Північної Кореї

Коли завершиться процес денуклеаризації.



Оптимальними строками завершення ядерного роззброєння Північної Кореї є 2021 рік. Про це заявили в Держдепартаменті США.

За інформацією співрозмовника агентства з Держдепу, процес денуклеаризації повинен завершитися до закінчення президентства Дональда Трампа. Однак департамент не буде чинити тиск на керівництво КНДР задля прискорення процесу.

Нагадаємо, 27-28 лютого в Ханої проходив другий саміт за участю президента США Дональда Трампа і лідера Північної Кореї Кім Чен Ина.

Переговори завершилися достроково без підписання угод і домовленостей.