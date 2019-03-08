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Китаянка відмовилася від сина з-за його поганої успішності

08.03.2019

Китаянка отказалась от сына из-за его плохой успеваемостиЖінка вдарила свого сина на вулиці кілька разів.

Китаянка відмовилася від свого 12-річного сина за погані оцінки у школі. Жінка розлютилася з-за того, що дитина набрала за тест 81 бал, а не 95 балів.

За словами очевидців, жінка вдарила свого сина на вулиці кілька разів. Потім китаянка сіла в автомобіль і поїхала, залишивши хлопчика на вулиці.

Перехожі знайшли сумного підлітка і викликали поліцію. Співробітники правоохоронних органів спробували повернути дитину додому, але його мати заявила, що він їй більше не потрібен.

Хлопчика забрав до себе дядько.

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