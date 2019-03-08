Китаянка відмовилася від сина з-за його поганої успішності

Жінка вдарила свого сина на вулиці кілька разів.



Китаянка відмовилася від свого 12-річного сина за погані оцінки у школі. Жінка розлютилася з-за того, що дитина набрала за тест 81 бал, а не 95 балів.

За словами очевидців, жінка вдарила свого сина на вулиці кілька разів. Потім китаянка сіла в автомобіль і поїхала, залишивши хлопчика на вулиці.

Перехожі знайшли сумного підлітка і викликали поліцію. Співробітники правоохоронних органів спробували повернути дитину додому, але його мати заявила, що він їй більше не потрібен.

Хлопчика забрав до себе дядько.