Хостели йдуть у підпілля

Закон безсумнівно прийнятий на користь великих готельєрів і, можливо, на прохання спецслужб. Так чи інакше, він серйозно обмежить внутрішній туризм.

Держдума прийняла закон, що забороняє роботу гостелів в житлових багатоквартирних будинках. Експерти пророкують закриття недорогих хостелів або відхід їх в тінь, зростання цін на готельні послуги і удар по розвитку туризму в Росії в цілому.

Новий закон прийнятий під приводом скарг мешканців будинків на «шумних сусідів». «В Держдуму продовжують масово надходити скарги від громадян, але їх голоси сьогодні не чути в пресі, чути тільки виски тих, хто займається цим бізнесом, часто незаконно відкривають хостели і не платять податки, грубо порушують санітарні норми і середовище існування», — заявила на засіданні Держдуми голова думського комітету з ЖКГ Галина Хованська, виступаючи в підтримку заборони. Вона закликала колег не зупинятися на прийнятому законі і поправити ще й закон про туристської діяльності в частині поняття «засоби розміщення», щоб не залишити лазівок.

При розробці в Держдумі законів про туризм не чують і не хочуть чути фахівців, вважає керівник Туристського експертного співтовариства Сергій Поздняков. Тому і виникають такі заборонні законопроекти, зазначив він.

«Я сам жив у готелях, спілкувався з місцевими жителями, які живуть у будинках, де вони розташовані. І не було абсолютно ніякого протистояння. Очевидно, є поодинокі випадки, коли комусь щось не подобається, але в цілому заборонна міра — це дурість несусвітня. Постраждає дуже багато людей: і власники хостелів, які розоряться, і люди, які в них зупиняються. Їх закриття дуже сильно вплине на доступність поїздок по країні, особливо молоді та малозабезпечених росіян. Шкода, що депутати Держдуми, які отримують величезні зарплати, творять такі речі і не уміють знаходити компроміси», — сказав Сергій Поздняков.

Колишній мер Єкатеринбурга Євген Ройзман, навпаки, вважає, що депутати приймають такі закони не від браку інформації від фахівців, а з цілком зрозумілою метою. «По-перше, думаю, намагаються обмежити неконтрольований пересування молоді по країні. По-друге, вважаю, має місце лобіювання інтересів готельних мереж», — зазначив Ройзман.

Посилання на скарги мешканців екс-градоначальник теж вважає надуманими. «Я як глава півторамільйонного міста жодного разу не отримував скарг на хостели», — підкреслив він.

Виграють великі готельєри, але загальні соціальні наслідки будуть негативними, зазначив Ройзман. «Удар по малому і середньому бізнесу наноситься дуже серйозний. Хостели — це, як правило, сімейний бізнес, він дає людям роботу. Піде багато робочих місць. Хостели зараз дозволяють молоді і студентам подорожувати по країні — це найдешевший спосіб розміщення. Мало того, хостелами користуються люди, у яких немає житла, але вони якось намагаються заробити і просто там ночують. У них є можливість сходити в душ, вести більш-менш соціалізована спосіб життя. Таких людей теж багато, — вони збирають гроші, щоб в хостелі переночувати, а не під парканом. Тобто хостели несли велике соціальне навантаження», — зауважив політик.

Туризм в Росії отримав негативний імпульс, вважає і експерт туристичної галузі Валерій Туроверов. «Не розумію — в чому різниця за рівнем шуму або санітарним нормам у хостелів в порівнянні з магазинами або клубами, які теж розміщені в багатоквартирних будинках. Хостел як раз і передбачає розміщення в багатоквартирному будинку. Ми не говоримо про гуртожитки для мігрантів, це інше питання. Але якщо ми говоримо про хостели — у звичному для туриста розумінні, — то це і європейська і світова практика, коли хостели знаходяться в житлових будинках. І нічого страшного в цьому немає», — сказав Валерій Туроверов.

Віце-президент Російської готельної асоціації Володимир Єфімов повідомив, що отримує дзвінки стурбованих колег з усіх регіонів. Закон у тих формулюваннях, в яких він прийнятий, справляє на багатьох гнітюче враження. Залишається, правда, ще невелика надія на те, що його поправлять при затвердженні в Раді Федерації і відправленні на підпис президенту.

«Безумовно, всі, хто раніше працював в житлових приміщеннях, за цим законом не зможуть надавати готельні послуги. Значить, хостели або закриються, або будуть шукати інший вихід з положення, вивчати, що таке „багатоквартирний будинок“, що таке „готельні послуги“», — сказав віце-президент РДА.

Володимир Єфімов не виключив, що хтось спробує переформатувати принципи роботи свого підприємства. «Можливо, хтось із готельєрів замість готельних послуг перейде на орендні відносини: буде надавати послуги по здачі кімнат в оренду. Зараз немає статистики про те, скільки хостелів розташоване в багатоквартирних будинках, скільки розташоване окремо. За теорією, після закриття хостелів їх постояльці повинні будуть перекочувати в „повноправні“ готелі. Ось тоді і побачимо підсумки нововведень. Якщо цього не відбудеться, значить, ринок пристосувався до нових умов. Бізнес, звичайно, буде шукати вихід з положення», — пояснив віце-президент РДА.

У той же час Він констатував, що навряд чи власників хостелів залишать у спокої і дозволять їм обійти заборони. Про це говорить посилення останнім часом тиск. Нинішній закон став лише його продовженням. «Наприклад, за минулі два роки закрилося досить багато хостелів, хоча цього закону ще не було. Прокуратура, інші наглядові органи висували вимоги, наприклад, в частині протипожежної безпеки. Припустимо, вимагали зробити окремий пожежний вихід. А як зробиш, якщо хостел на третьому поверсі будинку розташований? Ну, якщо не можете — будьте ласкаві припинити надавати послуги… Свої правила є також у питанні здачі квартир в оренду, і в певних регіонах вже заговорили про те, щоб заборонити подобову оренду», — розповів Володимир Єфімов.

Наслідки нового закону можуть виявитися зовсім іншими, ніж припускають парламентарії. Замість більш-менш цивілізованих хостелів розвинеться нелегальний сегмент, який не буде платити податків. Підпільні — в прямому і переносному сенсі слова — нічліжки стануть джерелом доходів криміналу.

Росіяни в черговий раз розділяться на «еліту», останавливающуюся в дорогих готелях, і тих, кому така розкіш недоступна.