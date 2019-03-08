Путін летить за нафтою до арабським шейхам

МЗС Росії готує візит Володимира Путіна в монархії Перської затоки, для чого в ці держави заздалегідь вирушив міністр Сергій Лавров. Він вже встиг побувати в трьох країнах: Саудівській Аравії, Кувейті і ОАЕ.

Веземо арабам все — від літаків до протиракет

Близькосхідне турне Сергій Лавров почав 3 березня з офіційного візиту в Катар, де провів переговори з еміром Тамімом Аль Тані, а також з генеральним секретарем Форуму країн — експортерів газу Юрієм Сентюриным (ця організація базується саме в Досі, але з моменту створення очолювали її двоє росіян і один іранець).

Вже 4 березня Лавров був у Саудівській Аравії, де його прийняв король Салман Аль Сауд. Наступного дня міністр закордонних справ відправився в Кувейт, де його прийняли емір Сабах Аль-Ахмед і голова уряду (він же глава зовнішньополітичного відомства) Сабах Аль-Халед. Слідом Лавров відбув в ОАЕ, де був прийнятий наслідним принцом Мухаммадом Аль Нагаяном.

Тобто зустрічали російського міністра на найвищому рівні, адже і вага гостя, і тематика обговорення була відповідною. Судячи з коротким комюніке МЗС, обговорював Сергій Лавров з іноземними політиками ключові проблеми глобальної та близькосхідної порядку денного — громадянські війни в Лівії, Сирії та Ємені, а також загострення палестино-ізраїльського конфлікту (тим більше, до речі, що Кувейт зараз є непостійним членом Ради безпеки ООН).

Мабуть, єдине впливове арабське держава Перської затоки, де Лаврова не було, — це Королівство Бахрейн. Хоча це великий покупець російського озброєння, готове воно закуповувати і цивільні літаки SuperJet. Відповідають за налагодження двосторонніх зв’язків глави двох ісламських республік — Чечні (Рамзан Кадиров) і Татарстану (Рустам Мінніханов), які в минулому році були в Бахрейні.

Але, мабуть, і без цієї арабської монархії вибудувати візит Лаврова виявилося справою непростою: занадто зараз натягнуті відносини між країнами Перської затоки (скажімо, з Катаром знаходяться в дипломатичному конфлікті ОАЕ і Саудівська Аравія). Бо ще невідомо, коли і за яким маршрутом пройде візит Володимира Путіна, підготовкою до якого, безсумнівно, і займався Сергій Лавров.

Один з напрямків співпраці (яке, втім, не афішувалося в комюніке Мзс) — це нарощування експорту зброї. Зокрема, переговори з Росією про закупівлю системи С-400 вже давно ведуть Саудівська Аравія і Катар. Якщо протиракети почнуть поставляти в регіон (Туреччина вже уклала подібну угоду), це буде означати закінчення американської монополії на військове постачання Близького Сходу. Звичайно ж, це вигідно для Росії і з військово-політичної, і з геоекономічної точки зору.

Росія витісняє США з Аравії

Про те, які ще плоди Росії принесе візит президента в країни Близького Сходу, «Вільна преса» розпитала нашого постійного експерта, старшого наукового співробітника Інституту сходознавства РАН Михайла Рощина.

«СП»: — Михайле Юрійовичу, чому Путін почав збиратися в країни Перської затоки саме зараз?

— США довгий час грали роль посередника на Близькому Сході. Вони допомогли домовитися Єгипту й Ізраїлю і підписати Кемп-девідські мирний договір, але пізніше, починаючи з Джорджа Буша-молодшого американська близькосхідна політика поступово розладналася, і авторитет американців як хороших посередників був втрачений. Особливо це стало помітно в період президентства Барака Обами, у якого в принципі не було жодної успішної зовнішньополітичної ініціативи.

Все це і відкрило для Росії двері нових можливостей, що особливо проявилося в результаті ефективної допомоги Сирії у вирішенні її військово-політичних проблем. Давайте згадаємо, що ця операція почалася 30 вересня 2015 року, тобто в загальному-то зовсім недавно. Але ситуація для Росії з тих пір кардинально змінилася, і наш авторитет на Близькому Сході сильно виріс. Добрі стосунки склалися з Іраном, помітно покращилися відносини з Туреччиною. Відбувається конструктивна взаємодія з Ізраїлем. Все це призвело до того, що до нас стали уважно придивлятися багато арабські держави, у тому числі і багаті аравійські монархії.

«СП»: — Ну а що конкретно Росія може отримати за підсумками вже відбулося турне Лаврова: нові інвестиції, зміцнення впливу?

— Я думаю, нинішній візит Сергія Лаврова варто сприймати як спробу ще раз прозондувати ситуацію і виявити ресурс можливостей для Росії.

«СП»: — Напевно, американці не будуть сидіти склавши руки, бачачи посилення російського впливу на Близькому Сході. Можна припустити, що Путін в ході візиту зіткнеться з протидією з боку антиросійських сил?

— Завдання налагодити взаємодію з країнами Перської затоки не така проста і вимагає з нашого боку серйозних зусиль. Треба пам’ятати, що ці країни протягом десятиліть знаходяться в зоні потужного західного впливу, і поки ніщо не говорить, що це положення в осяжному майбутньому зміниться.

При цьому ми не повинні забувати про протистояння Саудівської Аравії та Ірану, в тому числі ідеологічному. Воно нікуди не поділося! Важко уявити, щоб Росія могла б пожертвувати своїми практично союзницькими відносинами з Іраном в обмін на неясні поки шанси на Аравійському півострові.

«СП»: — У дев’яності роки, пам’ятаю, багато говорили про спроби деструктивного впливу арабських монархій на ісламські регіони Росії, в першу чергу, на Північний Кавказ. Зараз це в минулому?

— Дійсно, якийсь вплив раніше могла чинити Саудівська Аравія через свої релігійні навчальні заклади та організацію Червоного Півмісяця. Так було під час війни в Чечні, але все це, ви праві, вже в далекому минулому. Зараз на Північному Кавказі випускники ісламських навчальних закладів Саудівської Аравії та інших арабських країн, м’яко кажучи, не вітаються. У Дагестані, точно можу сказати, цінують тільки тих алімов, хто отримав освіту на місці.