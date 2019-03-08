Прем’єр Фінляндії подав у відставку з-за провалу амбітних реформ

Глава держави заявку прийняв.



Прем’єр-міністр Фінляндії Юха Сипиля в п’ятницю, 8 березня, подав прохання про відставку уряду президенту країни Саулі Ниинисте. Як передала фінська державна телекомпанія Yle, глава держави заявку прийняв і попросив міністрів продовжити роботу на перехідний період до призначення нового кабінету.

Приводом для відставки стала масштабна реформа охорони здоров’я та благоустрою середовища проживання, яку уряд провалив. Мова йшла про двох пакетах перетворень – перший під назвою Maku 1 – мав поширитися на систему соціального догляду. Другий, Maku 2, стосувався більш економного витрачання ресурсів, модернізації сфери послуг і окремих нововведень на комунальному і муніципальному рівнях.

Затвердити ініціативи однопалатний парламент – Едускунта – міг тільки пакетом. Однак у силу амбітність планів уряду не вистачило часу для їх проведення через законодавчі збори. Наступні парламентські вибори у Фінляндії повинні відбутися 14 квітня.

Нинішній уряд сформовано з представників трьох партій центристсько-правого спрямування: консервативної партії “Фінляндський центр”, популістської партії “Справжні фіни” і помірно-консервативної Національної коаліційної партії. Як передає Yle, після перевиборів партія фінських шведів – Шведська народна партія – бачить можливість широкого парламентського фронту для підготовки нової версії реформи.