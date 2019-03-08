Тимошенко пообіцяла мир в Україні після зустрічі з Путіним

У разі своєї перемоги на президентських виборах лідер партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко має намір зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це кандидат в президент заявила в інтерв’ю журналістки Соні Кошкіної.

За словами політика, така зустріч можлива в Будапештському форматі (Росія, Україна, США і Великобританія).

«В такому форматі буде розмова, і я вам гарантую, що ця розмова буде результативним, і результатом буде мир в Україні», — сказала вона, підкресливши, що зустріч з главою держави-агресора «обов’язково буде».