Тимошенко порівняла голосування за Зеленського з несмачним «борщем з Чебурашки»

Високий рейтинг ніяк не пов’язаного з політикою кандидата в президенти, шоумена Володимира Зеленського — це відповідь людей на несправедливість по відношенню до них. Таку думку висловила кандидат у президенти, лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко в інтерв’ю проекту KishkiNa шеф-редактора LB.ua Соні Кошкіної.

Тимошенко пояснила, що виборці обирають відповідь «на несправедливість, приниження, бідність і скорочення свобод», це відповідь на знущання політичного класу або «політичних еліт».

«І люди починають голосувати за людей, які не мають нічого спільного з професійним та ефективним управлінням країною… Це обурення людей мені абсолютно зрозуміло. Але рецепти потрібно шукати інші, тому що у відповідь на несправедливість робити такий борщ з чебурашки, це, можливо, креативно, і певним чином це якийсь експеримент, але це точно не смачно», – зазначила вона.

При цьому Тимошенко зазначила, що в українців є право вибору, і вони повинні мудро до нього підходити.

«Я не можу сьогодні радити людям, який вибір робити. Вони повинні тільки подумати, що бюлетень, який вони опускають в урну, це бюлетень за завершення війни, за життя їх дітей, за існування України. Якщо вибір робити відповідально, то борщ з чебурашки може бути дуже небезпечним», – попередила кандидат у президенти.