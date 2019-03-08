Королева Британії доручила Меган Маркл новий обов’язок

Герцогиня отримала посаду в королівському фонді.



Герцогиня Сассекская Меган Маркл в Міжнародний жіночий день була призначена на роль віце-президента Королівського фонду Співдружності. Герцогиня найближчим часом приступить до нових обов’язків.

“Королівський фонд Співдружності радий повідомити, що герцогиня Сассекская сьогодні стане віце-президентом queen’s Commonwealth Trust. Символічно, що ця співпраця почнеться саме в Міжнародний жіночий день, адже жінки в країнах Співдружності і у всьому світі часто стикаються з найбільшими перешкодами на шляху до успіху. Тому допомога герцогині в цьому напрямку особливо цінна”, – йдеться на сайті фонду.

Повідомляється, що герцогиня розділить цю посаду з чоловіком, принцом Гаррі, який є президентом організації, а королева Єлизавета II стане її покровителем.

Фонд підтримує і фінансує молодих лідерів у всьому світі, які працюють над вирішенням проблем у сфері освіти, охорони здоров’я, навколишнього середовища та спорту. Він спрямований на надання допомоги тим, хто сприяє позитивним соціальним змінам, служить своїм громадам і дає надію, роботу і можливості самостійної зайнятості для інших.