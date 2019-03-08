США різко наростили поставки зрідженого газу в країни ЄС

Імпорт зріс майже до 8 млрд кубометрів.



З 25 липня 2018 року імпорт американського скрапленого газу в країни Євросоюзу виріс на 181% – до 7,9 млрд куб. м. Про це повідомив у п’ятницю, 8 березня, офіційний представник Єврокомісії Олександр Винтерштайн.

“З моменту прийняття спільної заяви ЄС та США 25 липня 2018 року про розширення стратегічної торгівлі зростання імпорту скрапленого газу в країни Євросоюзу з США виріс за рік на 181%, до 7,9 млрд куб. м порівняно з аналогічним періодом минулого року”, – заявив він.

Згідно з матеріалами Єврокомісії, “за перші два місяці 2019 року обсяг експорту зрідженого газу зі США в ЄС склав 12,6% від загальноєвропейського імпорту газу”.