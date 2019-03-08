Пакистан знову закриває повітряний простір

Досі аеропорти “Сиалкот”, “Рахім Яр Хан” і “Суккур” закриті.



Пакистан частково закрив свій повітряний простір у двох напрямках.

За даними Управління цивільної авіації країни, Пакистан знову відкриє повітряний простір в 10:00 за місцевим часом 9 березня, досі аеропорти “Сиалкот”, “Рахім Яр Хан” і “Суккур” закриті.

Літаки, які раніше приземлилися в Пакистані, зможуть використовувати для польотів тільки певні маршрути.

Разом з тим видання з посиланням на дані ВПС Індії повідомляє, що 8 березня в районі пакистансько-індійському кордоні впав винищувач ВПС Індії Міг-21.

“Винищувач зазнав аварії в районі міста Біканер в штаті Раджастхан. Міг-21 вилетів з авіабази Нал для проведення звичайного патрулювання. Пілот катапультувався. Причиною аварії могло стати зіткнення літака з птахом”, – йдеться в повідомленні.

Авіакатастрофа Міг-21 на кордоні з Пакистаном стала третім випадком за останні два тижні: 27 лютого два літаки ВПС Індії були збиті пакистанською стороною.

Напруженість між Індією і Пакистаном загострилася після того, як в результаті теракту в контрольованій Індією частині Кашміру загинули як мінімум 40 поліцейських. Делі звинуватив у теракті Ісламабад.

Повітряні удари уздовж лінії контролю (LoC), що розділяє пакистанські і індійські частині Кашміру, відбулися вперше після війни між двома країнами в 1971 році.

Індія і Пакистан претендують на всю територію Кашміру, але контролюють лише його частини. Обидві держави, які мають ядерну зброю, з часів незалежності від великобританії у 1947 році тричі вели війну і мали обмежені конфлікти – і всі, крім одного, стосувалися Кашміру.