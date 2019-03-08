У НАТО розповіли про роль жінок у світовій безпеки

Столтенберг робить ставку на жінок.



В НАТО більше роблять ставку на жінок, щоб забезпечити стабільний мир і безпеку. Про це йдеться у зверненні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опублікованого з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.

«Робити ставку на жінок – не тільки розумне рішення, але і один з головних чинників для забезпечення сталого миру і безпеки», – підкреслив глава Альянсу.

Столтенберг зазначив, що безпека надає можливість жінкам і дівчатам вільно жити, працювати і вчитися.

«НАТО відіграє провідну роль у боротьбі з сексуальним насильством і переслідуваннями під час конфліктів», – додав він.