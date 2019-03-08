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У НАТО розповіли про роль жінок у світовій безпеки

08.03.2019

В НАТО рассказали о роли женщин в мировой безопасностиСтолтенберг робить ставку на жінок.

В НАТО більше роблять ставку на жінок, щоб забезпечити стабільний мир і безпеку. Про це йдеться у зверненні генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, опублікованого з нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня.

«Робити ставку на жінок – не тільки розумне рішення, але і один з головних чинників для забезпечення сталого миру і безпеки», – підкреслив глава Альянсу.

Столтенберг зазначив, що безпека надає можливість жінкам і дівчатам вільно жити, працювати і вчитися.

«НАТО відіграє провідну роль у боротьбі з сексуальним насильством і переслідуваннями під час конфліктів», – додав він.

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