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В Алжирі зупинилися усі потяги

08.03.2019

В Алжире остановились все поездаСьогодні планується акція протесту.

Влада Алжиру призупинили рух поїздів метро в столиці країни на тлі очікуваних акцій протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка.

Повідомляється, що заплановані акції протесту повинні початися в другій половині дня. Громадяни країни закликали влаштувати “Марш 20 мільйонів”, що має стати найбільшою демонстрацією в країні.

Правоохоронці по всій країні були посилені перед початком майбутніх протестів. У той же час багато громадян вважають, що сьогоднішній день може стати вирішальним.

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