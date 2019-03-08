В Алжирі зупинилися усі потяги

Сьогодні планується акція протесту.
Влада Алжиру призупинили рух поїздів метро в столиці країни на тлі очікуваних акцій протесту проти президента Абдельазіза Бутефліка.
Повідомляється, що заплановані акції протесту повинні початися в другій половині дня. Громадяни країни закликали влаштувати “Марш 20 мільйонів”, що має стати найбільшою демонстрацією в країні.
Правоохоронці по всій країні були посилені перед початком майбутніх протестів. У той же час багато громадян вважають, що сьогоднішній день може стати вирішальним.