На вокзалі Мілана чоловік поранив ножем перехожих

Атака не пов’язана з тероризмом.



Італійська поліція затримала чоловіка, який поранив ножем двох перехожих на центральній залізничній станції в Мілані.

“Італійська поліція затримала в п’ятницю 33-річного громадянина Лівії після нападу з ножем і поранення двох перехожих на центральній залізничній станції в Мілані“, – йдеться в повідомленні.

Постраждалими виявилися 31-річний громадянин з Кот-д’івуара і 20-річний громадянин Гамбії.

За даними джерел в поліції, поки немає підстав вважати, що атака пов’язана з тероризмом.