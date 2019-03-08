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На вокзалі Мілана чоловік поранив ножем перехожих

08.03.2019

На вокзале Милана мужчина ранил прохожих ножомАтака не пов’язана з тероризмом.

Італійська поліція затримала чоловіка, який поранив ножем двох перехожих на центральній залізничній станції в Мілані.

“Італійська поліція затримала в п’ятницю 33-річного громадянина Лівії після нападу з ножем і поранення двох перехожих на центральній залізничній станції в Мілані“, – йдеться в повідомленні.

Постраждалими виявилися 31-річний громадянин з Кот-д’івуара і 20-річний громадянин Гамбії.

За даними джерел в поліції, поки немає підстав вважати, що атака пов’язана з тероризмом.

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