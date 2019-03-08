Директор з комунікацій Білого дому подав у відставку

Учасник виборчої кампанії Дональда Трампа Білл Шайн залишив посаду в Білому домі заради переобрання президента США.



Директор з комунікацій Білого дому Білл Шайн в п’ятницю, 8 березня, подав у відставку.

Білл Шайн, який раніше обіймав посаду заступника керівника апарату та був виконавчим директором Fox News приєднався до команди Трампа влітку 2018 року.

Як повідомляє апарат президента, Шайн буде брати участь у новій виборчій кампанії Дональда Трампа, який ще в 2018 році заявив, що буде брати участь у президентській гонці в 2020 році.

Дональд Трамп за підсумками відставки заявив, що буде сумувати за Шайну, який вніс вагомий внесок для президента і його адміністрації.

Президент США з нетерпінням чекає» спільної роботи над новою президентською кампанією Дональда Трампа, в яку він буде повністю залучений».

Шайн став п’ятим директором з комунікацій глави Білого дому Трампа. До виборчої кампанії чинного президента Шайн працював керівником Fox News, звідки в 2017 році був змушений піти через “неналежну реакції організації на заяви її співробітниць про сексуальні домагання”.

Варто відзначити, що Біллі Шайн особисто не звинувачувався в домаганнях, але співробітники корпорації Fox заявляли, що Шайн був обізнаний в тому, що відбувається, але не вживав жодних дій щодо покарання і щоб уникнути сексуальних домагань в компанії.