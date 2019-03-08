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У Мюнхені померла колишня “Юна міс Всесвіт”

08.03.2019

В Мюнхене умерла бывшая "Юная мисс Вселенная"Дівчину знайшли в ліжку без свідомості.

Лотте ван дер Зее, що в 2017 році стала володаркою титулу Юна міс Всесвіт, померла від серцевого нападу у віці 19 років, за день до свого 20-річчя. Про це в п’ятницю, 8 березня.

Відзначається, що дівчині стало погано під час відпустки, яку вона проводила в Австрії з сім’єю. Після зупинки серця модель впала в кому. Дівчина померла в лікарні в Мюнхені.

За словами батьків Лотте, за день до трагедії вона була з друзями. Вранці дівчину знайшли без свідомості в ліжку.

На даний момент проводяться експертизи, щоб визначити, що викликало серцевий напад Лотте.

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