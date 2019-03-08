Луценко звинуватив нардепа Валерія Дубіля в шантаж і підкуп тезки Тимошенко

Генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що у справі про дачу хабара кандидату в президенти Юрія Тимошенко замішаний народний депутат Валерій Дубіль з “Батьківщини”.

Про це він повідомив на брифінгу, показавши телефонну листування “Валєры (БЮТ)” з Тарасом Костанчуком, затриманих за хабар.

“Це номер народного депутата Валерія Дубіля, який, очевидно, є замовником шантажу і підкупу кандидата в президенти”, – заявив він.

Луценко нагадав, що Дубіль також фігурує у кримінальному провадженні СБУ про “піраміді” кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

“Американці люблять одну приказку: якщо воно ходить як качка, плаває, як качка, крякає як качка, то швидше за все це качка. А тепер подумайте: якщо це російські технологи з російським схемами з грошима, обсяг яких я не знаю хто міг би виділити, то швидше за все – це “Батьківщина”, – сказав він.

За словами генпрокурора, є запис розмови, на якій людина з голосом, схожим на голос Ст. Дубіля, інструктує мережа агітаторів і гарантує їм оплату.

Ю. Луценко додав, що якщо нардеп відмовиться надати зразок свого голосу для експертизи добровільно, слідчі візьмуть його з відкритих джерел.

При цьому він зазначив, що такі кроки можливі лише після того, як Верховна Рада позбавить Ст. Дубіля депутатської недоторканності.

“Двоє зловмисників затримано. Їх розмову про те, що вони просто друзі і хотіли позичити кандидату в президенти гроші, – відкидаються, тому що у нас є заява самого кандидата в президенти і його помічника про шантаж і фінансовому реченні, а далі ми повертаємося до СМС, в якій написано ім’я контакту. – Ред.) “Валера БЮТ”. І ми не маємо до нього право доступу. Просто знаємо, що цей номер є в багатьох адресних книгах, і в моїй, зокрема”, – заявив Ю. Луценко.

“Вчора ГПУ спільно з ДБР та СБУ затримали Костанчука Тараса і Іщенко Олександра, які здійснювали перешкоджання діяльності суб’єкту виборчого процесу – Юрію Тимошенко. Вони запропонували Тимошенко, як стало відомо, зняти свою кандидатуру за фінансову винагороду”, – додав Луценко.

Він сказав, що цього достатньо для того, щоб подати подання на зняття недоторканності з Дубіля. “Після обробки всіх речових доказів, після певних слідчих дій з фігурантами ми, звичайно, підемо у Верховну Раду. Думаю, це може потрапити на наступний пленарний тиждень”, – сказав генпрокурор.

Луценко також зачитав пропозицію Костанчука, передане помічника Юрія Тимошенко:

“Моя пропозиція для Юри. Перше: виходить чистим із ситуації, стає героєм для народу, що не пішов на поводу у влади, не дав себе використати, не продався Пороху. Стає відомим публічним обличчям, ми допомагаємо з розкруткою в ЗМІ. Друге: стає одним з лідерів Партії захисників України, починає працювати на майбутні вибори Верховної Ради. На наступні президентські – вже кандидат від партії. Третє: закривають кримінальні справи і по тобі, і за нього. Четверте: з’являється фінансування роботи і політичної діяльності – 10 млн тільки на цей рік”.

“Варіант, якщо він залишається на виборах: для народу Юра зрадник, який працює на Пороху, продав своє прізвище за якісь гроші. Друге: абсолютна забуття після виборів, більше нікому не буде цікавий, таких не люблять. Третє: кримінальні переслідування від МВС по членам комісії, які будуть займатися крадіжкою бюлетенів, за фінансування, за все, що придумають. Четверте: обливання брудом у ЗМІ від опонентів Пороху. П’яте: залишиться в історії як людина, який вдало використав своє прізвище”.

Луценко вважає, що це не можна розцінювати інакше, як шантаж.

Генпрокурор зазначив, що після слідчих дій із затриманими напередодні підозрюваними у підкупі кандидата в президенти і шантажі Юрія Тимошенко, він внесе подання до парламенту про зняття недоторканності з В. Дубіля.

“Є два варіанти. Якщо Верховна Рада дасть нам дозвіл на притягнення до відповідальності та зняття імунітету з пана Дубіля, тоді, очевидно, це трохи затягнеться, бо буде трошки більше слідчих дій. Якщо ні, то ми, ймовірно, виділимо пана Дубіля в окреме провадження, а цих двох зловмисників по завершенню слідства, яке може тривати місяць-півтора, відправити в суд”, – сказав Ю. Луценко.