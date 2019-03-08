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Протести в секторі Газа: є загиблий

08.03.2019

Протесты в секторе Газа: есть погибшийПонад 40 палестинців отримали поранення

Як повідомили в Міністерстві охорони здоров’я Гази, в результаті стрілянини під час протесту на кордоні Ізраїлю з сектором Газа щонайменше 42 людини отримали поранення, серед постраждалих четверо медпрацівників.

Крім того, в результаті інциденту загинула одна людина. Чоловік отримав вогнепальне поранення в голову.

За словами ізраїльської армії, вогонь був відкритий з-за того, що демонстранти “кидали вибухові пристрої та каміння солдатів, а також запалювали шини”.

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