В Іраку вибухнув автомобіль, є жертви

10 осіб отримали поранення



Як повідомив місцевий лікар, вибух автомобіля, який стався в п’ятницю, 8 березня, на півночі Іраку, забрала життя двох людей – дитини і військового. Ще щонайменше 10 людей отримали поранення.

Крім того, за даними джерел, серед поранених п’ятеро військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Іраку в результаті вибуху автобуса з шиїтськими паломниками, загинули кілька людей. Жодна з діючих в Іраку терористичних угруповань не взяло на себе відповідальність за вибух.