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Порошенко звільнив фігуранта скандалу навколо Міноборони Гладковського

09.03.2019

Порошенко уволил фигуранта скандала вокруг Минобороны Гладковского

Президент Петро Порошенко підписав указ про звільнення фігуранта скандальної розслідування журналістів про корупції в оборонній сфері Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО.

“Сьогодні вранці (4 березня – ред.) перед відльотом у Миколаїв підписав указ про звільнення Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО. Так само він знятий з посади голови Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю”, – сказано в повідомленні.

“Президент, звичайно, не суд, і моя заява не вирок. Але моє завдання – створити такі умови, щоб люди повірили в чесність і неупередженість об’єктивного розслідування. У подібних ситуаціях не рятують ні посада, ні зв’язку. Оборона, армія, захист країни для мене – понад усе!” – додав глава держави.

Порошенко уволил фигуранта скандала вокруг Минобороны ГладковскогоПорошенко уволил фигуранта скандала вокруг Минобороны Гладковского

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