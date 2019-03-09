Луценко має намір просити Раду дати згоду на затримання і арешт соратника Тимошенко Дубіля

Генпрокурор Юрій Луценко заявив про намір внести в парламент подання на зняття депутатської недоторканності нардепа від «Батьківщини» Валерія Дубіля, який фігурує в справі про підкуп виборців на виборах-2019. Про це він повідомив під час брифінгу.

«Вчора ми отримали новий епізод, в якому є підстави вважати пана Дубіля причетним до схем шантажу і спробі фінансування за зняття з виборів одного з кандидатів у президенти. Зараз після опрацювання всіх вилучених речових доказів, після певних слідчих дій з фігурантами ми, звичайно, підемо у ВР», — заявив Юрій Луценко.

Генпрокурор припускає, що питання про зняття недоторканності може потрапити на наступний пленарний тиждень. Однак з-за розгляду 2,5 тис. поправок мовного закону, парламент може приступити до розгляду іншого питання.