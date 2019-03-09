Венесуела залишилась без світла: 79 жертв

21 з 23 штатів залишився без енергопостачання.



З-за перебоїв з електрикою у Венесуелі з листопада по лютий 2018 2019 року померли 79 осіб. Про це повідомив депутат Національної асамблеї Хосе Мануель Оліварес в Twitter.

“Останній національний опитування лікарень підтвердив, що в медичних установах з-за проблем з електрикою померли 79 осіб”, – написав він.

За словами депутата, ще як мінімум дві людини загинули із-за масового відключення електрики в четвер, 7 березня.

21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро. Перебої також відбулися в роботі телефонних мереж та інтернету.