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Венесуела залишилась без світла: 79 жертв

09.03.2019

Венесуэла осталась без света: 79 жертв21 з 23 штатів залишився без енергопостачання.

З-за перебоїв з електрикою у Венесуелі з листопада по лютий 2018 2019 року померли 79 осіб. Про це повідомив депутат Національної асамблеї Хосе Мануель Оліварес в Twitter.

“Останній національний опитування лікарень підтвердив, що в медичних установах з-за проблем з електрикою померли 79 осіб”, – написав він.

За словами депутата, ще як мінімум дві людини загинули із-за масового відключення електрики в четвер, 7 березня.

21 з 23 штатів Венесуели залишився без енергопостачання. Збій стався і в столиці Каракасі, де через відключення електрики перестало працювати метро. Перебої також відбулися в роботі телефонних мереж та інтернету.

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