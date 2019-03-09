Президент США і прем’єр Чехії висловилися за збереження санкцій проти РФ з-за України

За підсумками зустрічі в Білому домі Дональд Трамп і Андрій Бабиш також висловили думку, що НАТО гарантує трансатлантичну та європейську безпеку

“Ми залишаємося непохитні в підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, а також мають намір продовжувати санкційне тиск на Росію”, – наголошується в документі.

Також Трамп і Бабиш висловили думку, що “НАТО гарантує трансатлантичну та європейську безпеку”.

“Ми будемо працювати разом для того, щоб використовувати можливості, що з’являються у результаті трансформації ринків енергоресурсів і в той же самий час будемо виступати за подальшу диверсифікацію джерел енергоресурсів в Європі, забезпечуючи безпеку один одного”, – також говориться в спільній заяві. Крім того, політики домовилися активізувати співробітництво між державами в сфері кібербезпеки.

Андрій Бабиш став першим з 2011 року чеським прем’єром, отримав запрошення в Білий дім.